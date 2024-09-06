|
Spor

Leo Dubois resmen Eyüpspor'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile sözleşme imzaladı.

17:22 - 6/09/2024 Cuma
AA
Leo Dubois İstanbul ekibiyle sözleşme imzaladı.
Leo Dubois İstanbul ekibiyle sözleşme imzaladı.

Eyüpspor transferleri açıklamaya devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'yı da renklerine bağladı.


DUBOIS: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM


Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın ardından konuşan Dubois, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes." ifadelerini kullandı.


"UZUN UĞRAŞLAR SONUCU TRANSFER ETMEYİ BAŞARDIK"


Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


#Leo Dubois
#Eyüpspor
#Galatasaray
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağkur tescil affı olacak mı? Meclis gündeminde hangi torba yasa maddeleri var?