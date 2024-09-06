Leo Dubois resmen Eyüpspor'a transfer oldu

Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın ardından konuşan Dubois, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.