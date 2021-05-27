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Levent Eriş yoğun bakımdan çıktı

Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 43 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden koronavirüs tedavisi sonrası ambulans helikopter ile İzmir’e sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Levent Eriş yoğun bakımdan çıktı
Tedavisinin son sürecini tamamlaması için İzmir’e gönderildi.

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’un teknik direktörü Levent Eriş'in yaklaşık 43 gün önce koronavirüs testi pozitif çıktı.

Zamanla durumu ağırlaşan 58 yaşındaki teknik adam Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yaklaşık 43 gündür koronvirüs tedavisi gören Eriş, tedavisinin son sürecini tamamlamak üzere İzmir’e sevk edildi.

Kastamonu Havalimanı’na kadar getirilen Levent Eriş, buraya iniş yapan ambulans helikoptere bindirildi. Teknik Direktör Eriş, ambulans helikopter ile birlikte tedavisinin son sürecini tamamlaması için İzmir’e gönderildi.

Eriş’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Teknik direktör Levent Eriş
Teknik direktör Levent Eriş

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