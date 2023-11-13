Ligue 1’de Farioli rüzgarı

Türkiye’de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’u da çalıştıran İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Ligue1'e damga vuruyor. Fransız ekibi, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 26 puanla lider PSG’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.





12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligin tek namağlup takımı olarak da dikkatleri üzerine çekti. Ligde Strasbourg, PSG, Monaco, Metz, Marsilya, Clermont ve Rennes’i mağlup eden Farioli’nin takımı, Lille, Lorient, Lyon, Brest ve Montpellier’le de berabere kaldı.









🥰 La belle image entre les supporters niçois et Francesco Farioli !#MHSCOGCN pic.twitter.com/lmTalpo75T — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 10, 2023





12 maçta kalesinde sadece 4 gol gördü





Farioli yönetimindeki Nice, özellikle savunma performansıyla ön plana çıkıyor. Bu sezon oynadığı 12 maçta 13 gol kaydeden kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. En son 5. haftada oynanan ve 3-2’lik skorla kazanılan PSG maçında 2 gol yiyen Nice, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.













Farioli en yüksek puan ortalamasını elde etti





2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük’ün başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başlayan Francesco Farioli, Nice ile yeni bir başarıya da imza attı. Nice’de maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan 34 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı. İtalyan teknik adam, daha önce 27 karşılaşmaya çıktığı Fatih Karagümrük’le 1.52, 48 müsabakada görev aldığı Alanyaspor’la da 1.54 puan ortalaması elde etmişti.



















