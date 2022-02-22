Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'den Burak Yılmaz itirafı

Bu sezon Lille'deki performansıyla zaman zaman eleştirilen milli futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ile tartışma yaşamıştı.

"Burak Yılmaz özür diledi"

Ligue 1'de oynanan bir maçta oyundan çıkarılmasına tepki gösteren 36 yaşındaki futbolcu, isyan ederek doğrudan soyunma odasına gitmişti. Bu konu üzerine açıklamalarda bulunan Fransız hoca, milli oyuncu ile aralarında bir problem olmadığını ve Burak'ın kendisinden özür dilediğini söylemişti.

"Burak ile çok samimi bir iletişimimiz var"

Burak Yılmaz hakkında konuşan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Bir teknik direktör, oyuncularını çok iyi tanımalı. Ben, Burak Yılmaz'ı çok iyi tanıyorum. Onunla nasıl iletişim kurmam gerektiğini biliyorum. Çok tutkulu bir futbolcu. Genelde çok sakin biridir ama zaman zaman çok öfkeli olabilir. Çok öfkeli olduğu zamanlar onunla konuşmamam gerektiğini biliyorum. Burak Yılmaz ile çok samimi bir iletişimimiz var. Onunla çok güzel fikir alışverişleri yapıyorum. Anlaşalım veya anlaşmayalım, Burak Yılmaz ile aramdaki iletişim her zaman çok yapıcı" ifadelerini kullandı.

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Adı Beşiktaş ile anılıyor

Son zamanlarda Burak Yılmaz'ın adı İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ve Süper Lig'den Beşiktaş ile anılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 29 maçta, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

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