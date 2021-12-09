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Burak Yılmaz’lı Lille grubu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz’ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg’u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16’ya adını yazdırdı.

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Haber Merkezi İHA
Lille Wolfsburg maçı kaç kaç bitti Burak yılmaz kaç gol attı
Burak Yılmaz bu sezon Lille'de 5 gol 4 asist ile oynuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E Grubu’nda Bayern Münih ve Benfica, F Grubu’nda Manchester United, G Grubu’nda Lille ve RB Salzburg, H Grubu’nda Chelsea ve Juventus son 16’ya kalan takımlar oldu. F Grubu’ndaki Atalanta - Villarreal maçı ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Lille gruptan lider çıktı

  • Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, Almanya’da farklı galibiyete imza attı. Volkswagen Arena’da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes’in golleriyle skoru 3-0’a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2’ye indirse de Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.

36'lık Kral

  • Opta verilerine göre Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Yılmaz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.

Salzburg Sevilla'yı Avrupa Ligi'ne yolladı

G Grubu'nun diğer maçında ise Salzburg, Sevilla’yı 1-0 yenerek Lille’in adından son 16’ya kalan diğer ekip oldu. UEFA Avrupa Ligi'ini en çok müzesine götüren İspanyol ekibi bir kez daha yoluna kupa iki 'de devam edecek.

Öte yandan E Grubu’nda Barcelona, deplasmanda Bayern Münih’e 3-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Bayern Münih - Barcelona: 3-0
Benfica - Dinamo Kiev: 2-0
F Grubu
Atalanta - Villarreal (Ertelendi)
Manchester United - Young Boys: 1-1
G Grubu
Wolfsburg - Lille: 1-3
RB Salzburg - Sevilla: 1-0
H Grubu:
Juventus - Malmö: 1-0
Zenit St. Petersburg - Chelsea: 3-3

Burak Yılmaz'ın gol attığı o maç:
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