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Lille Zeki Çelik'in golüyle kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi Ligue 1'de Lille, konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Lille Zeki Çelikin golüyle kazandı
Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla 35 maçta 2 gol 2 asist yaptı

Ligin 34. hafta mücadelesinde, bu sezon orta sıralarda yer alan Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Avrupa arenasına kalma mücadelesi veren Strasbourg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Lille, 86. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 kazandı. Maçın skorunu belirleyen Çelik'in yanı sıra Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Lille 9'uncu, 56 puanlı Strasbourg ise 6'ncı sırada yer aldı.

  • İşte Zeki Çelik'in son dakikalarda takımına üç puanı getiren golü:
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