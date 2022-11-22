Lionel Messi: Ağır bir darbe aldık

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, yıldızlar topluluğu Arjantin’i 2-1 mağlup etti. Arjantin’in ilk yarıda 3 golü, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Lionel Messi çok üzgün olduklarını söyledi. Messi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ağır bir darbe aldık"

"Böyle başlamayı beklemiyorduk. Hiçbir bahane yok. Bu yolda birlikte olmalıyız. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz ve sonraki maçları kazanacağız. Arabistan'ın iyi oyunculara sahip, topu çok iyi çeviren ve savunma çizgisini çok iyi kullanan bir takım olduğunu biliyorduk. Mazeretimiz yok. Herkes için ağır bir yenilgi oldu. Turnuvaya böyle başlamayı beklemiyorduk. Kalan maçları kazanmak zorundayız."

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"İnsanlar bize güvenmeli"

"Sonuç bizi üzdü. Çok acı. Ancak insanlar bu takımın onları hayal kırıklığına uğratmayacağına ve önümüzdeki iki maçta bunun için gideceğimize güvenmeli. Daha önce bu tür oyunları oynadık ve iyi performans göstereceğiz. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olma, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterme zamanı."

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