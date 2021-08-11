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Lionel Messi resmen PSG'de

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu taraftarlar için harika şeyler yapmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Lionel Messi resmen PSGde
Lionel Messi, PSG ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Messi’nin yeni adresi PSG oldu. Kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"Sabırsızlanıyorum"

Kulüp transferi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Messi, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Kariyerimin yeni bir bölümüne başlamak; Kulüp ve taraftar için harika şeyler yapmaya sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

  • Yıldız futbolcu, 21 yıl giydiği Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkıp, 672 gol atarken, 305 de asist yaptı. Messi, İspanyol ekibi ile 35 de kupa kazandı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar
SPOR
Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar

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