Lionel Messi resmen PSG'de

Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Messi’nin yeni adresi PSG oldu. Kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
"Sabırsızlanıyorum"
Kulüp transferi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Messi, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Kariyerimin yeni bir bölümüne başlamak; Kulüp ve taraftar için harika şeyler yapmaya sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
- Yıldız futbolcu, 21 yıl giydiği Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkıp, 672 gol atarken, 305 de asist yaptı. Messi, İspanyol ekibi ile 35 de kupa kazandı.
✍️❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/SNgiFZbOzY
✍️❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/SNgiFZbOzY— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021