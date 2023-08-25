Livakovic açıklandı

Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ise, "Milli gururlarımızdan Altay'ımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçe'mize yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.