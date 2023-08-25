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Spor

Livakovic açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

15:31 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Livakovic, Twente maçında Fenerbahçe taraftarını selamlamıştı.

Livakovic, Twente maçında Fenerbahçe taraftarını selamlamıştı.

Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen Fenerbahçe, kaleyi Dinamo Zagreb'in file bekçisi Livakovic'e emanet etti.


Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki eldivenle 5 yıllık sözleşme imzaladı.


"Harika duygular yaşıyorum"

Düzenlenen imza töreninde konuşan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Baki: Sözünü tuttu

Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ise, "Milli gururlarımızdan Altay'ımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçe'mize yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Dinamo Zagreb
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