Livakovic geliyor

Hırvatistan Milli Takımı kalesini de koruyan Livakovic, Hırvat Ligi tarihinde sezon başından itibaren (2019-2020) en uzun süre gol yemeyen (458 dk) kaleci rekorunu kırmıştı. Yugoslavya rekorunu 114 dakika ile kaçırmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir süredir Rade Krunic için Milan'la yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan kulübü talep ettiği bonservis ücretini belirledi. Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifine karşılık 13 milyon euro isteyen Milan'la yeni bir görüşme trafiği başlatan sarı-lacivertliler her an bu transferi de bitirebilir.