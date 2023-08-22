Livakovic geliyor

Livakovic'in gelişiyle Altay Bayındır 3. kaleci konumuna düşecek.
Sarı-lacivertlilerin transferini bitirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yarın İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçirilecek, daha sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Livakovic'e bonuslarla birlikte 2 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Hırvat kalecinin transferini doğrulayan Dinamo Zagreb, Josip Misic'i yeni takım kaptanı olarak açıkladı.
Hırvatistan Milli Takımı kalesini de koruyan Livakovic, Hırvat Ligi tarihinde sezon başından itibaren (2019-2020) en uzun süre gol yemeyen (458 dk) kaleci rekorunu kırmıştı. Yugoslavya rekorunu 114 dakika ile kaçırmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bir süredir Rade Krunic için Milan'la yaptığı transfer görüşmelerinde İtalyan kulübü talep ettiği bonservis ücretini belirledi. Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifine karşılık 13 milyon euro isteyen Milan'la yeni bir görüşme trafiği başlatan sarı-lacivertliler her an bu transferi de bitirebilir.