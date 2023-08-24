Dominik Livakovic
Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuştu. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.
Livakovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.
Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.