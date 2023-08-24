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Spor

Livakovic Fenerbahçe için geldi

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Hırvat kaleci resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

13:14 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

Fenerbahçe, yeni kalecisine kavuştu. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.


Livakovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.


Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.


Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.


Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.





#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#İstanbul
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