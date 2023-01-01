Livakovic kaleyi devralıyor

Daha sonra kalesini Türk file bekçilerine bırakan Fenerbahçe 12 yıl daha yabancı kaleci transferi yapmadı. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel ile rekabet etmesi için önce 2015'te Porto'dan Fabiano Ribeiro'yu kiraladı ve bu futbolcuyu 2 sezon kadroda tuttu. 2017 yılında da Kamerunlu kaleci Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe tecrübeli kaleciyle de 2019 yılında yollarını ayırdı. Kameni'nin ayrılışının ardından 4 sene Fenerbahçe yabancı kaleci transferi yapmadı ve kaleyi yerli kalecilere teslim etti.