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Spor

Livakovic kaleyi devralıyor

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ligde bugün oynanacak Antalyaspor maçıyla ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

11:27 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Livakovic'in bonservisine 6 milyon 650 bin euro ödedi.

Sarı-lacivertliler Livakovic'in bonservisine 6 milyon 650 bin euro ödedi.

Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden Fenerbahçe'nin son 4 sezondur kalesini yerli kaleciler koruyordu.


1988-1991 yılları arasında forma giyen Tony Schumacher'in ardından 12 sene yabancı kaleci transferi yapmayan sarı-lacivertliler, 31 Temmuz 2003'te Robert Enke'yi kiraladı. Alman kaleci sezonun ilk maçında İstanbulspor karşısında 3-0 yenilmesinin ardından 13 gün sonra sözleşmesi feshedildi.


Daha sonra kalesini Türk file bekçilerine bırakan Fenerbahçe 12 yıl daha yabancı kaleci transferi yapmadı. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel ile rekabet etmesi için önce 2015'te Porto'dan Fabiano Ribeiro'yu kiraladı ve bu futbolcuyu 2 sezon kadroda tuttu. 2017 yılında da Kamerunlu kaleci Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe tecrübeli kaleciyle de 2019 yılında yollarını ayırdı. Kameni'nin ayrılışının ardından 4 sene Fenerbahçe yabancı kaleci transferi yapmadı ve kaleyi yerli kalecilere teslim etti.


Livakovic 4 sene sonra Fenerbahçe kalesini koruyan ilk yabancı kaleci olacak. Görev aldığı maçlarda performansıyla dikkat çeken İrfan Can Eğribayat yedek soyunacak.







#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Antalyaspor
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