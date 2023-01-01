Livakovic kaleyi devralıyor

Sarı-lacivertliler Livakovic'in bonservisine 6 milyon 650 bin euro ödedi.
Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden Fenerbahçe'nin son 4 sezondur kalesini yerli kaleciler koruyordu.
1988-1991 yılları arasında forma giyen Tony Schumacher'in ardından 12 sene yabancı kaleci transferi yapmayan sarı-lacivertliler, 31 Temmuz 2003'te Robert Enke'yi kiraladı. Alman kaleci sezonun ilk maçında İstanbulspor karşısında 3-0 yenilmesinin ardından 13 gün sonra sözleşmesi feshedildi.
Daha sonra kalesini Türk file bekçilerine bırakan Fenerbahçe 12 yıl daha yabancı kaleci transferi yapmadı. Sarı-lacivertliler Volkan Demirel ile rekabet etmesi için önce 2015'te Porto'dan Fabiano Ribeiro'yu kiraladı ve bu futbolcuyu 2 sezon kadroda tuttu. 2017 yılında da Kamerunlu kaleci Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe tecrübeli kaleciyle de 2019 yılında yollarını ayırdı. Kameni'nin ayrılışının ardından 4 sene Fenerbahçe yabancı kaleci transferi yapmadı ve kaleyi yerli kalecilere teslim etti.
Livakovic 4 sene sonra Fenerbahçe kalesini koruyan ilk yabancı kaleci olacak. Görev aldığı maçlarda performansıyla dikkat çeken İrfan Can Eğribayat yedek soyunacak.