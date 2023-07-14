Livakovic transferinde sona doğru

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
İki kulübün bonservis görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi, İspanya'da oynamak isteyen Hırvat kaleci de istediği teklifleri alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal de Dinamo Zagreb'in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Livakovic transferinden vazgeçti.
Sarı-lacivertliler Livakovic ve temsilcisiyle görüştü ve Hırvat kaleciye 4 yıllık sözleşme önerdi.
Livakovic, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Livakovic transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyor.