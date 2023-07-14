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Spor

Livakovic transferinde sona doğru

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic transferinde büyük aşama kaydetti.Dinamo Zagreb 28 yaşındaki kaleci için 10 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler 8 milyon euro ve 2 milyon euro da bonuslar olmak üzere 10 milyon Euro önerdi.

09:56 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

İki kulübün bonservis görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi, İspanya'da oynamak isteyen Hırvat kaleci de istediği teklifleri alamadığı için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı.


İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal de Dinamo Zagreb'in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Livakovic transferinden vazgeçti.


Sarı-lacivertliler Livakovic ve temsilcisiyle görüştü ve Hırvat kaleciye 4 yıllık sözleşme önerdi.

Livakovic, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Livakovic transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyor.







#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Süper Lig
#Transfer
2 saat önce
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