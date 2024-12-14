Liverpool, İngiltere Premier Lig 16. haftasında konuk ettiği Fulham ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Robertson, 17. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Liverpool'un gollerini 47. dakikada Gakpo ve 86. dakikada Jota atarken Fulham'ın golleri 11. dakikada Pereira ve 76. dakikada Muniz'den geldi. Liverpool-Fulham maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 16. haftasında Liverpool sahasında Fulham ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan ev sahibi ekipte golleri 47. dakikada Gakpo ve 86. dakikada Jota kaydetti.
Fulham'ın gollerini 11. dakikada Pereira ve 76. dakikada Muniz attı.
Robertson, 17. dakikada bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Fulham puanını 24 yaparak 9. sıraya yükseldi.
Liverpool önümüzdeki hafta Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.