İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Arsenal deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Topçular mücadeleye çok hızlı başladı. 8'de Gabriel Martinelli, 28'de de Gabriel Jesus fileleri sarstı. 42'de Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah sahneye çıktı ancak Arsenal ilk devreyi deplasmanda 2-1 önde kapattı.

Firmino puanı kurtardı

İkinci devrede ise son dakikalarda Jurgen Klopp'un öğrencileri geri döndü. İlk golün sahibi Salah 54'te penaltı kaçırdı fakat puanı kurtaran isim ismi Galatasaray'la da anılan Roberto Firmino oldu. 87'de Brezilyalı futbolcu attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Liverpool'dan zorlu periyotta 2 puan

Bu sonuçla lider Arsenal 7 maç sonra puan kaybetti ancak puanını 73'e yükseltti. Liverpool ise art arda oynadığı City, Chelsea, Arsenal maçlarından iki beraberlik çıkarttı ve puanını 44 yaptı.











