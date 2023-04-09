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Spor

ÖZET | Liverpool-Arsenal: 2-2

Premier Lig dev bir maça sahne oldu. 30. hafta kapışmasında sezonun hayal kırıklığı yaratan ekibi Liverpool, lider Arsenal'i konuk etti. Topçular 28'de 2-0 öne geçse de Liverpool geri dönmesini bildi ve mücadele 2-2 sona erdi. Liverpool-Arsenal maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:40 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Liverpool-Arsenal

Liverpool-Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Arsenal deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Topçular mücadeleye çok hızlı başladı. 8'de Gabriel Martinelli, 28'de de Gabriel Jesus fileleri sarstı. 42'de Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah sahneye çıktı ancak Arsenal ilk devreyi deplasmanda 2-1 önde kapattı.

Firmino puanı kurtardı

İkinci devrede ise son dakikalarda Jurgen Klopp'un öğrencileri geri döndü. İlk golün sahibi Salah 54'te penaltı kaçırdı fakat puanı kurtaran isim ismi Galatasaray'la da anılan Roberto Firmino oldu. 87'de Brezilyalı futbolcu attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Liverpool'dan zorlu periyotta 2 puan

Bu sonuçla lider Arsenal 7 maç sonra puan kaybetti ancak puanını 73'e yükseltti. Liverpool ise art arda oynadığı City, Chelsea, Arsenal maçlarından iki beraberlik çıkarttı ve puanını 44 yaptı.




#LiverpooL
#Arsenal
#Premier Lig
39 dakika önce
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