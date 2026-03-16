Liverpool - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Liverpool - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

12:4616/03/2026, Pazartesi
AA
Szymon Marciniak, UEFA'nın en tecrübeli hakemleri arasında yer alıyor.
Szymon Marciniak, UEFA'nın en tecrübeli hakemleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Liverpool-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.


UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.





Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? 2026 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı