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Liverpool ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Merseyside Derbisi'nde konuk ettiği Everton'ı 2-0 yendi. Chelsea ise konuk ettiği West Ham United'ı 90. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi AA
Liverpool ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı
Liverpool-Everton

Ligin 34. hafta maçında, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırlayan Liverpool, ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde bulduğu gollerle sonuca gitti.

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Andrew Robertson ve 85. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya, puanını ise 79'a çıkaran Liverpool, 80 puanlı lider Manchester City'yi yakın takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanla küme düşme hattına (18. sıraya) geriledi.

Chelsea son dakikada kazandı

Chelsea ise konuk ettiği West Ham United'ı 90. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

West Ham United'da Craig Dawson, 86. dakikada Romelu Lukaku'ya ceza sahasında yaptığı faul nedeniyle penaltıya sebebiyet verirken, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Chelseali Jorginho'nun 87. dakikadaki penaltı vuruşunu ise kaleci Lukasz Fabianski kurtardı.

65 puanlı Chelsea ligde iki maç eksiğiyle üçüncü sıradaki yerini korurken, West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.

Rudiger gidecek

Maç sonu açıklamalarda bulunan Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise sezon sonu sözleşmesi sona erecek takımın yıldız savunma oyuncularından vatandaşı Antonio Rüdiger'in ayrılacağını söyledi.
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