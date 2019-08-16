Fıkra gibi olay: Türk seyirci Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak

Türkiye'de oynan ve tüm dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Liverpool-Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor.

Penaltıların ardından Liverpool'un kupayı kaldırdığı maçta oynan futbol kadar, maç esnasında ve sonrasında yaşananlar da gündemi oldukça meşgul etti.

Müsabakanın ilk devresi oynanırken Youtube üzerinden fenomen olan bir ismin sahaya girmesi ile maç durmuş,

Fester Abdü lakaplı Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz güvenlik güçlerince yakalanarak polislere teslim edilmişti.

Yılmaz ve 4 arkadaşına, mahkemeye gönderildikten sonra 6222 sayılı kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) üzerinden cezai işlem uygulanmış ve bu isimler 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edilmişti.

Liverpool maç oynadığı sırada karakola gidip imza verecek

Maçın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Liverpool-Chelsea finalinde 6222'den ceza alanlar Fester Abdü ve 4 arkadaşı değil.

Maçın bitmesinin ardından sahaya giren ve Liverpool'ın dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyen bir Türk taraftar da güvenlik güçlerince yakalandı.

Daha sonra Spor Şube'de görevli polislere teslim edilen futbolsever, mahkemeye çıkarıldı ve o da diğerleri gibi 6222 üzerinden ceza yedi.

İsmi açıklanmayan taraftarın, tebellüğü belgesinde yer alan 'Tuttuğu Takım' kısmına Liverpool yazdığı görüldü.

İmza atmazsa hapis yatabilir

6222 sayılı yasa gereğince bu kapsamda ceza alan bir kişi "Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla" yükümlü.

Hatırlanacağı üzere daha önce bu cezayı alan bir taraftar, takımının maç oynadığı saatte karakola gidip imza vermemiş ve bu nedenle mahkemelik olmuştu. Mahkeme taraftarı haklı bulsa da Yargıtay devreye girmiş ve futbol müsabakalarına gitmesi yasaklanan taraftarın maç saatinde karakola imza atmayan taraftara ceza verilmesine hükmetmişti.

Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Fester Abdü lakaplı YouTuber adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilirHeyecanlandığım için sahaya atladımŞahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” dediği öğrenildi.Öte yandan Yılmaz’ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Yılmaz ve 4 arkadaşı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.Sahaya giren Youtuber serbest kaldıYılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti Yılmaz ve arkadaşlarının adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Video: Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyedeSüper Kupa maçında sahaya girdi takipçilerini kaybetti