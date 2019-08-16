Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak
UEFA AVRUPA LİGİ

Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak

Fıkra gibi olay: Türk seyirci Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
İstanbul'da oynanan maçı kazanan Liverpoollu futbolcuların sevinci.

İstanbul'da oynanan maçı kazanan Liverpoollu futbolcuların sevinci.

Türkiye'de oynan ve tüm dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Liverpool-Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor.

Penaltıların ardından Liverpool'un kupayı kaldırdığı maçta oynan futbol kadar, maç esnasında ve sonrasında yaşananlar da gündemi oldukça meşgul etti.

Müsabakanın ilk devresi oynanırken Youtube üzerinden fenomen olan bir ismin sahaya girmesi ile maç durmuş,

Fester Abdü lakaplı Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz güvenlik güçlerince yakalanarak polislere teslim edilmişti.

Yılmaz ve 4 arkadaşına, mahkemeye gönderildikten sonra 6222 sayılı kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) üzerinden cezai işlem uygulanmış ve bu isimler 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edilmişti.

Sahaya giren Youtuber güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
Sahaya giren Youtuber güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
DHA

Liverpool maç oynadığı sırada karakola gidip imza verecek

Maçın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Liverpool-Chelsea finalinde 6222'den ceza alanlar Fester Abdü ve 4 arkadaşı değil.

Maçın bitmesinin ardından sahaya giren ve Liverpool'ın dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyen bir Türk taraftar da güvenlik güçlerince yakalandı.

Daha sonra Spor Şube'de görevli polislere teslim edilen futbolsever, mahkemeye çıkarıldı ve o da diğerleri gibi 6222 üzerinden ceza yedi.

İsmi açıklanmayan taraftarın, tebellüğü belgesinde yer alan 'Tuttuğu Takım' kısmına Liverpool yazdığı görüldü.

Söz konusu tebliğ-tebellüğü belgesi.
Söz konusu tebliğ-tebellüğü belgesi.

İmza atmazsa hapis yatabilir

6222 sayılı yasa gereğince bu kapsamda ceza alan bir kişi "Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla" yükümlü.

Hatırlanacağı üzere daha önce bu cezayı alan bir taraftar, takımının maç oynadığı saatte karakola gidip imza vermemiş ve bu nedenle mahkemelik olmuştu. Mahkeme taraftarı haklı bulsa da Yargıtay devreye girmiş ve futbol müsabakalarına gitmesi yasaklanan taraftarın maç saatinde karakola imza atmayan taraftara ceza verilmesine hükmetmişti.

Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı
Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı

Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Fester Abdü lakaplı YouTuber adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilirHeyecanlandığım için sahaya atladımŞahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” dediği öğrenildi.Öte yandan Yılmaz’ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Yılmaz ve 4 arkadaşı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.Sahaya giren Youtuber serbest kaldıYılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti Yılmaz ve arkadaşlarının adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Video: Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyedeSüper Kupa maçında sahaya girdi takipçilerini kaybetti

Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir
Sahaya giren Youtuber hapis cezası alabilir

Milyonlarca sporseverin televizyon karşısında takip ettiği, binlerce kişinin İstanbul'da canlı izlediği Süper Kupa finalinin belki de tek olumsuz yanı sahaya giren Youtuber oldu.Sponsor özel davetiyle sahaya giren, maçı en önde izlemesine rağmen bunlarla yetinmeyip 'sahaya atlayarak' bunu da Youtube kanalında yayınlayabileceği bir 'şov' zanneden Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a (Fester Abdü) tepkiler çığ gibi büyüyor.Sahaya girerek bir skandala imza atan Fester Abdü isimli fenomenin dünden bu yana Youtube üzerindeki takipçi sayısı her geçen saniye neredeyse binlerce kişi azalıyor.Yenisafak.com, "Sadece takipçi mi kaybedecek yoksa işin içine 6222 sayılı yasa da girecek ve hukuki süreç mi başlayacak" sorusunu ünlü Avukat Mert Yaşar ile konuştu.Özellikle spor hukuku alanında çok önemli değerlendirmeleri olan Yaşar, dün oynanan maçla ilgili olaylar için 6222 sayılı kanunun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) uygulanacağını söyledi.Maçın yabancı olması kanun uygulanmasına engel değilTakımların yabancı olmasının ve maçın UEFA tarafından düzenlenmesinin önemli olmadığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:"Bu kanun Türkiye’de müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde uygulanır. Takımların yabancı olması, maçın UEFA tarafından düzenlenmesi önemli değil.Ünlü Youtuber hapis cezası alabilirBu kişi yasak alana girmiş ve müsabakanın seyrini ve hatta güvenliğini bozdu. Bu sebeple, bu kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmelidir. Fiilin uluslararası ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen bir organizasyonda gerçekleştiği dikkate alınırsa cezanın bir seneden fazla olması gerekir.Bu kişinin tişörtünde İngilizce küfür yazıyordu. Bu metindeki ifadenin, gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacağı ileri sürülerek o Youtubera adli para cezası verilmelidir.Ülkesinin düzenlediği organizasyonda ‘tık’ uğruna kendini rezil eden Youtuber, sayfasındaki takipçilerden de olmaya devam ediyor pic.twitter.com/DJ6yKJy8yU&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2019 Bundan sonra maça giremeyebilirBu kişi hakkında ayrıca seyirden yasaklanma kararı verilebilir. Her ne kadar maç iki yabancı takım arasında oynanmış olsa da, Yargıtay böyle bir durumda failin, tuttuğu takımın maçlarını seyirden yasaklanması gerektiğine karar verdi. Bu Youtuberın hangi takımı tuttuğu tespit edilir ve kişi o takımın maçlarını seyirden yasaklanabilir. Kişi, tuttuğu takımın maçlarının olduğu günlerde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra karakola gidip imza vermek zorunda kalacak."Frank Lampard: Takımımın performansından gurur duydum'İstanbul’a teşekkür ediyorum'

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