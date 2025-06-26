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Liverpool yeni sol bekini duyurdu

Liverpool yeni sol bekini duyurdu

14:4526/06/2025, Perşembe
AA
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Milos Kerkez, Liverpool formasıyla poz verdi.
Milos Kerkez, Liverpool formasıyla poz verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bournemouth'tan 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'i renklerine bağladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Macar futbolcu Kerkez ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkez, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, İngiltere'nin en büyük kulübü için oynamak benim için gerçek bir onur, bir ayrıcalık. Çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.


Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol attı.







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