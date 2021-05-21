Liverpool'da taraftarlar da söz sahibi oldu İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak.

Haber Merkezi 21 Mayıs 2021, 09:55 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2021, 10:03 AA