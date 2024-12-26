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Los Angeles Lakers Golden State Warriors'u son saniye basketiyle mağlup etti

Los Angeles Lakers Golden State Warriors'u son saniye basketiyle mağlup etti

12:1426/12/2024, Perşembe
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LeBron James, Stephen Curry'e karşı mücadele ederken.
LeBron James, Stephen Curry'e karşı mücadele ederken.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u son saniye basketiyle 115-113 yendi. NBA'e 5 maçla devam edildi.

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Lakers, Chase Center'da Golden State'e konuk oldu. NBA'in yaşayan iki efsanesi LeBron James ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getiren müsabakada Lakers, Austin Reaves'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan galip ayrıldı. Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Reaves ise 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile galibiyete "triple-double" ile katkı sağladı.

Golden State'de ise Curry'nin 38, Andrew Wiggins'in 21 sayısı kazanmaya yetmedi. Bu sonuçla Los Angeles Lakers, 17. galibiyetini aldı. Golden State Warriors ise 14. kez mağlup oldu. Öte yandan karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Davis, mücadeleye devam edemedi.


New York Knicks Mikal Bridges ile galibiyete uzandı


New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti. Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada 41 sayılık katkı veren Mikal Bridges, galibiyette önemli rol oynadı. San Antonio'da ise Victor Wembanyama'nın 42 sayı ve 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Knicks, bu sonuçla 20. kez sahadan galip ayrıldı. Spurs ise 15. yenilgisini yaşadı.


Sonuçlar


New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 99-105

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 114-118

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 113-115

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 110-100

#LeBron James
#Basketbol
#NBA
#Stephen Curry

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