Lucescu basın toplantısında olay çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı. Temsilcimiz, yeni transfer Batshuayi'nin son dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuk ekibin teknik direktörü Mircea Lucescu, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi.

Lucescu, basın toplantı odasından çıkarken de, oyuncularının sakatlandığını ve Fenerbahçe'nin çok fazla faullü oynadığını dile getirerek, "Oyuncularım çok fazla faule maruz kaldı. Kalecim sakatlandı ve hastaneye götürüldü. Beni anlayın!" ifadelerine yer verdi.

İşte Lucescu'nun o andaki görüntüleri:

Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçı sonrası basın toplantısı çıkışında serzenişte bulundu:



"Oyuncularım sakatlandı. Beni anlayın." pic.twitter.com/xwAMR2GjZo REKLAM September 8, 2022

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Lucescu'nun bu sözlerine şu şekilde yanıt verdi: "Lucescu'ya saygı duyuyorum ama şöyle bir tavsiyem var. İstatistiklere bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum."