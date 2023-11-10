Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki golleri dakika (18') Piotrowski ve (90+2') Seco attı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte grupta liderliğini sürdürürken Avrupa'da ilk yenilgisini aldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki eksikte kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.