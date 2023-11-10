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Spor

Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki golleri dakika (18') Piotrowski ve (90+2') Seco attı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk yenilgisini aldı.

00:48 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:05 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki golleri dakika (18') Piotrowski ve (90+2') Seco attı.


Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte grupta liderliğini sürdürürken Avrupa'da ilk yenilgisini aldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.




Maçın önemli anları:

16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Wiltry’nin ortasında Tekpetey’in kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı. Ludogorets ilk yarı 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Michy Batshuayi'nin çaprazdan sert vuruşu direkten döndü.

90+2. dakikada boşta kalan topu Seco tamamladı. 2-0

Karşılaşma 2-0 Ludogorets'in üstünlüğüyle sonuçlandı.


Yusuf Akçiçek, ilk resmi maçına Avrupa'da çıktı

Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki eksikte kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.


Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi. Öte yandan, Ludogorets tribünlerinde de Fenerbahçeli taraftarlar göze çarptı.


Cengiz Ünder süre aldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 2 maç sonra kadroda yer alırken ikinci yarı oyuna dahil oldu.






#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Ludogorets
1 saat önce
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