Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadaki golleri dakika (18') Piotrowski ve (90+2') Seco attı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte grupta liderliğini sürdürürken Avrupa'da ilk yenilgisini aldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.
16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.
18. dakikada Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Wiltry’nin ortasında Tekpetey’in kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı. Ludogorets ilk yarı 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Michy Batshuayi'nin çaprazdan sert vuruşu direkten döndü.
90+2. dakikada boşta kalan topu Seco tamamladı. 2-0
Karşılaşma 2-0 Ludogorets'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı. Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki eksikte kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi. Öte yandan, Ludogorets tribünlerinde de Fenerbahçeli taraftarlar göze çarptı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 2 maç sonra kadroda yer alırken ikinci yarı oyuna dahil oldu.