Spor Luis Campostan Burak Elmasa rapor "Hoca değişikliği şart"
FUTBOL FUTBOL

Luis Campos'tan Burak Elmas'a rapor: "Hoca değişikliği şart!"

Galatasaray'da Alanyaspor beraberliği sorasında teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili gündem ısınıyor. 4 maçta sadece 1 puan alabilen İspanyol teknik adamla ilgili olarak Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un da olumsuz rapor verdiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Luis Campostan Burak Elmasa rapor: Hoca değişikliği şart!
Galatasaray Başkan Danışmanı Luis Campos önceki günlerde İstanbul'a gelmiş ve Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını takip etmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyamazken sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de çıktığı dört maçta sadece 1 puan alabilen Domenec Torrent ile ilgili eleştiriler büyüyerek devam ederken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos'tan Torrent ile ilgili olumsuz raporlar aldığı belirtildi.

  • Kayserispor ile oynanacak lig maçının Torrent'in geleceği için kritik önem taşıdığı aktarılırken bu mücadelede alınabilecek olumsuz bir skor İspanyol teknik adamla yolların ayrılmasına neden olabilir.
İlk 45 dakikada gol yok

İlk 45 dakikada gol yok

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.
Arda Turandan eleştirilere yanıt: Algılarınıza izin vermem

​Türkiye'nin 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

G.Saray'ı Pena kurtardı

G.Saray'ı Pena kurtardı

​Yeni kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekti.

'Okulları kapatmak <br>çözüm değil'

'Okulları kapatmak
çözüm değil'

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.