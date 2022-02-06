Luis Campos'tan Burak Elmas'a rapor: "Hoca değişikliği şart!"

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyamazken sahadan 1 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de çıktığı dört maçta sadece 1 puan alabilen Domenec Torrent ile ilgili eleştiriler büyüyerek devam ederken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos'tan Torrent ile ilgili olumsuz raporlar aldığı belirtildi.
- Kayserispor ile oynanacak lig maçının Torrent'in geleceği için kritik önem taşıdığı aktarılırken bu mücadelede alınabilecek olumsuz bir skor İspanyol teknik adamla yolların ayrılmasına neden olabilir.