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Real Madrid’de bir devrin sonu

Real Madrid’de bir devrin sonu

18:2322/05/2025, Perşembe
DHA
Yeni Şafak
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İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in efsane Hırvat oyuncusu Luka Modric, sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyurdu.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in efsane Hırvat oyuncusu Luka Modric, sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in efsane Hırvat oyuncusu Luka Modric, sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Real Madrid'in efsane oyuncularından Luka Modric, İspanya La Liga'nın 38'inci haftasında cumartesi günü Real Sociedad'a karşı Santiago Bernabeu'da oynanacak maçın eflatun-beyazlı formayı giyeceği son karşılaşma olacağını açıkladı. 13 yıllık Real Madrid kariyerinde sayısız başarılar kazanan 39 yaşındaki Hırvat orta sahanın ismi bir dönem Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.


SEZON SONU AYRILIYOR

Luka Modric sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu'daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim. Real Madrid'de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kulübe, özellikle başkan Florentino Perez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.


Yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım, imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabeu'daki büyülü geceler. Her şeyi kazandık ve çok mutluydum. Ama şampiyonlukların ve zaferlerin ötesinde, kalbimde tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini taşıyorum. Hepinizle aramda ne kadar özel bir bağ olduğunu, ne kadar desteklendiğimi, saygı gördüğümü ve sevildiğimi nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum. Dolu dolu bir kalple ayrılıyorum. Gurur, minnet ve unutulmaz anılarla dolu. Ve Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra artık bu formayı sahada giymeyeceğim ama her zaman Real Madrid taraftarı olacağım. Real Madrid her zaman benim yuvam olacak.”


#Real Madrid
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