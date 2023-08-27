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Spor

Luyindama kulüp bulamıyor

Galatasaray'ın bedelsiz elden çıkarmayı planladığı Christian Luyindama'yı henüz isteyen bir kulüp çıkmadı.

10:50 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Luyindama, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Luyindama, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaray'ın büyük umutlarla 8 milyon euro yatırım yaparak transfer ettiği Christian Luyindama kendisine kulüp bulamıyor. Sarı-kırmızılı takımın, bedelsiz göndermeyi planladığı Kongolu oyuncuya talip olan takım yok.


2018-2019 sezonunda 3 milyon euroya kiralanan, 2019-2020 sezonunda 5 milyon euroya bonservisi alınan Luyindama; 2021-2022 sezonunu Al-Taawoun, 2022-2023 sezonunu Antalyaspor'da kiralık geçirdi.


Geçtiğimiz sezon Antalya ekibinde sadece 5 maça çıkabilen 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kadroya dahi giremedi.





#Galatasaray
#Christian Luyindama
#Antalyaspor
1 saat önce
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