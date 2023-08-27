Luyindama kulüp bulamıyor

Luyindama, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla 8 milyon euro yatırım yaparak transfer ettiği Christian Luyindama kendisine kulüp bulamıyor. Sarı-kırmızılı takımın, bedelsiz göndermeyi planladığı Kongolu oyuncuya talip olan takım yok.
2018-2019 sezonunda 3 milyon euroya kiralanan, 2019-2020 sezonunda 5 milyon euroya bonservisi alınan Luyindama; 2021-2022 sezonunu Al-Taawoun, 2022-2023 sezonunu Antalyaspor'da kiralık geçirdi.
Geçtiğimiz sezon Antalya ekibinde sadece 5 maça çıkabilen 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kadroya dahi giremedi.