Maç bitti tartışması bitmedi: "Kadıköy'de kara gece"

Fenerbahçe Süper Lig’in 13. haftasında evinden Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ve VAR’da görev yapan Hüseyin Göçek futbolseverler tarafından eleştirildi. Mücadelenin 54. dakikasında Güven Yalçın’ın içeriye çevirdiği top Samet Akaydın’ın eline çarpıp dışarı çıkmış ve Arda Kardeşler oyunu aut atışı kullandırarak başlatmıştı.

Bu pozisyon sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek’i kastederek maçı Karagümrük’ten alıp Fenerbahçe’ye verdiler yorumunda bulundu.

Kadıköy de kara bir gece değil ,skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı"