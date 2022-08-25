MAÇ SONUCU: Trabzonspor 0-0 Kopenhag: Geniş özet izle

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında ağırladığı Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. İşte nefes kesen karşılaşmanın geniş özet görüntüleri ve maçın kırılma anları...
Trabzonspor - Kopenhag maç özeti izle
- 2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda, Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Enis Bardhi sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 6. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda topla savunma arkasına sarkan Djaniny, ceza sahasına sokuluyor vuruşunu yapıyor ancak kaleci gole izin vermiyor.
- 26. dakikada sağ kanatta kazanılan korneri Pep Biel ön direğe ortalıyor. Ancak savunmamız topu tekrar kornere gönderiyor.
- 40. dakikada savunma arkasına atılan topta Lukas Lerager penaltı noktası üzerinde bomboş kalıyor. Kayarak vuruşunu yapıyor ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermiyor.
- 41. dakikada sol kanattan etkili gelen Trabzonspor'da Enis Bardhi, kısa paslarla ceza sahasına sokuluyor. Sol çaprazda vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.
- Mücadelenin ilk devresi 0-0 berabere tamamlanıyor.
- 64. dakikada sağ kanatta kazanılan korneri Enis Bardhi ön direğe ortalıyor, ön direkte Dorukhan Toköz vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.
- 75. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaşıyor. Sağ köşeden kullanılan korneri Enis Bardhi ceza sahasına ortalıyor. Topa iyi yükselen Stefano Denswil kafa vuruşunu yapıyor, rakibe de çarpan top kaleye doğru gidiyor ancak kaleci son anda uzanarak gole izin vermiyor.
- 85. dakikada karambolden dönen top ceza sahası ön çizgisi hafif sağ çaprazda Anastasios Bakasetas'ın önünde kalıyor. Anastasios Bakasetas çok sert vuruyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.
- 90. dakikada Anastasios Bakasetas ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vuruyor ancak top az farkla auta gidiyor.
- Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi ve Trabzonspor ilk maçını 2-1 kaybettiği için Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Kopenhag ise gruplara adını yazdırmayı başardı.
Trabzonspor Kopenhag maç özeti izle Exxen
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