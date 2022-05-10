Spor Maç sonu flaş sözler "Benden her şeyi bekle"
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Maç sonu flaş sözler: "Benden her şeyi bekle"

Konyaspor forması giyen yedek kaleci Eray Birniçan, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ve meslektaşı Ruud Bofffin'le yaşadığı gerginlik hakkında açıklama yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonu flaş sözler: Benden her şeyi bekle
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştı)

Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Konyaspor'da yedek kaleci Eray Birniçan, karşılaşma sonunda rakip takımın teknik direktörü Nuri Şahin ile yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi.

Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'in maçta süreye oynaması konusunda Nuri Şahin'e sitem ettiğini belirten 33 yaşındaki file bekçisi, o sırada başarılı çalıştırıcının kendisini ittiğini söyledi.

Eray Birniçan bu konuda uyardığı meslektaşı Boffin'den ise, "Benden her şeyi bekle" yanıtını aldığını açıkladı.

Ruud Boffin
Ruud Boffin

Eray'ın konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

  • "Dün akşamki maçtan sonra yaşanılanlar ile alakalı basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve tarafıma sorulan sorulara istinaden açıklama gereği duyuyorum. Nuri Şahin ile U17 milli takımından arkadaşlığımız bulunması samimiyetiyle yanına gidip, kalecisi Boffin'in centilmenlik gereği ona attığımız topu oyuna sokmakta geciktirmesinin ahlak dışı olduğunu ve onu bu konuda uyarmasını söyledim. Bu söylediklerim hoşuna gitmedi ve görüldüğü gibi beni itti. Sonrasında kaleci Boffin'in yanına gittim ve ona, 'Senden bunu beklemezdim' dedim. Kendisi de bana 'Benden her şeyi bekle' dedi. Bu lafına çok sinirlendim. Sinirden yüzümde 'bu nasıl bir insan' ifadesi şeklinde sinirden gülümsedim, kızgın bir şekilde içeri gittim. Konu bundan ibarettir."

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