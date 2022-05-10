Maç sonu flaş sözler: "Benden her şeyi bekle"

Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Konyaspor'da yedek kaleci Eray Birniçan, karşılaşma sonunda rakip takımın teknik direktörü Nuri Şahin ile yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi.

Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'in maçta süreye oynaması konusunda Nuri Şahin'e sitem ettiğini belirten 33 yaşındaki file bekçisi, o sırada başarılı çalıştırıcının kendisini ittiğini söyledi.

Eray Birniçan bu konuda uyardığı meslektaşı Boffin'den ise, "Benden her şeyi bekle" yanıtını aldığını açıkladı.

Ruud Boffin

Eray'ın konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşamki maçtan sonra yaşanılanlar ile alakalı basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve tarafıma sorulan sorulara istinaden açıklama gereği duyuyorum. Nuri Şahin ile U17 milli takımından arkadaşlığımız bulunması samimiyetiyle yanına gidip, kalecisi Boffin'in centilmenlik gereği ona attığımız topu oyuna sokmakta geciktirmesinin ahlak dışı olduğunu ve onu bu konuda uyarmasını söyledim. Bu söylediklerim hoşuna gitmedi ve görüldüğü gibi beni itti. Sonrasında kaleci Boffin'in yanına gittim ve ona, 'Senden bunu beklemezdim' dedim. Kendisi de bana 'Benden her şeyi bekle' dedi. Bu lafına çok sinirlendim. Sinirden yüzümde 'bu nasıl bir insan' ifadesi şeklinde sinirden gülümsedim, kızgın bir şekilde içeri gittim. Konu bundan ibarettir."

🔥 Nuri Şahin'in müthiş sevinci! #ANTvKNY #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/l6OL0kMmpt REKLAM May 9, 2022