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Maç sonu ortalık karıştı: Süper Lig'in yıldızı rakibine yumruk attı

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Gabon-Gana maçında kavga çıktı. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, rakip takım oyuncusu Aaron Boupendza'ya yumrukla saldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonu ortalık karıştı: Süper Ligin yıldızı rakibine yumruk attı
Tetteh'in yumruk attığı an

Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası maçında Gabon ile Gana 1-1 berabere kaldı. Maçın son düdüğünün ardından ise saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan kargaşada Yeni Malatyaspor'un Ganalı futbolcusu Benjamin Tetteh, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'ya yumruk attı.

Boupendza aldığı darbe sonrası yere yığılırken, Tetteh ise kırmızı kart görerek soyunma odasının yolunu tuttu.


İşte maçta yaşanan o anlar:

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