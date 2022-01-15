Maç sonu ortalık karıştı: Süper Lig'in yıldızı rakibine yumruk attı

Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası maçında Gabon ile Gana 1-1 berabere kaldı. Maçın son düdüğünün ardından ise saha bir anda karıştı.
İki takım futbolcuları arasında yaşanan kargaşada Yeni Malatyaspor'un Ganalı futbolcusu Benjamin Tetteh, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'ya yumruk attı.
Boupendza aldığı darbe sonrası yere yığılırken, Tetteh ise kırmızı kart görerek soyunma odasının yolunu tuttu.
İşte maçta yaşanan o anlar:
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Gabon-Gana maçında, Yeni Malatyasporlu Tetteh, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Boupendza'ya yumruk attı.pic.twitter.com/pXUA4GkTFi
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Gabon-Gana maçında, Yeni Malatyasporlu Tetteh, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Boupendza'ya yumruk attı.pic.twitter.com/pXUA4GkTFi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 15, 2022