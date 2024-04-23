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Spor

MAÇ SONUCU | Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0

Ankaragücü ile Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Eryaman'da 0-0 berabere kaldı. Ankaragücü ile Beşiktaş, 7 Mayıs günü İstanbul'da rövanş maçına çıkacak.

22:26 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 22:41 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş, Ankara deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü.
Beşiktaş, Ankara deplasmanından 0-0'lık eşitlikle döndü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık eşitlik ile tamamlandı.

Gol iptali geldi

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Ankaragücü'nde şok sakatlık

Başkent ekibinde maça ilk 11'de başlayan Olimpiu Morutan, karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlandır ve sedye ile oyundan çıktı. Rumen futbolcunun yerine oyuna Tasos dahil oldu.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.

35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.

46. dakikada Masuaku'nın sol kanattan içeriye yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Muleka'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası yayının yukarısında topla buluşan Flips'in yaptığı şut sonrası topu Mert Günok çeldi. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde Macheda'nın boş kaleye yaptığı kafa vuruşu üstten auta giderken, son pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

Mert Günok bir maç sonra döndü

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü. Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

MKE Ankaragücü'nde de iki değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.

MKE Ankaragücü taraftarı tribünleri doldurdu, Beşiktaş taraftarı yok

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı. Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.

#Beşiktaş
#Türkiye Kupası
#Ankaragücü
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