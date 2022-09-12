Spor Maç Sonucu | Beşiktaş-Başakşehir 0-1
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Maç Sonucu | Beşiktaş-Başakşehir: 0-1

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Başakşehir ise henüz ligde gol yemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç Sonucu: Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Traore ve Kenny ligde ilk kez 11'de

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Bertrand Traore ve Philippe Kenny, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. İki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girmiş ve ilk kez turuncu-laciverti formayı giymişti. Traore, Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'i deplasmanda 4-0 yendiği maçta da ilk 11'de yer almıştı.

Mesut Özil kadroda yok

Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş’ta 5 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Dele Alli, Ghezzal ve Atiba’nın yanı sıra kırmızı kart cezası olan Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl ise Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı. 3 futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı.
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