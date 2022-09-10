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Konyaspor liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, zemin çalışması sebebiyle Eskişehir Stadyumu'nda oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 66. dakikada yeni transfer Bruno Paz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı ve puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor - Hatayspor maçının özet görüntülerini ve Bruno Paz'ın golünü haberimizin detaylarından izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Hatayspor: 📺 ÖZET İZLE
Konyaspor'a galibiyeti getiren Bruno Paz'ın sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, zemin çalışması sebebiyle Eskişehir Stadyumu'nda oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 66. dakikada yeni transfer Bruno Paz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı ve puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor - Hatayspor maçının özet görüntülerini ve Bruno Paz'ın golünü haberimizin detaylarından izleyebilirsiniz.

Konyaspor - Hatayspor maç özeti izle

12. dakikada kaleyi cepheden gören noktada Endri Çekici serbest vuruştan etkili bir vuruş yaptı. Erce Kardeşler topu zorlukla çıkardı.

20. dakikada sol çaprazda topla buluşan Endri Çekici’nin vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Amir Hadziahmetovic kaleyi cepheden gören noktadan etkili bir vuruş yaptı. Önünde seken topu Erce Kardeşler son anda kurtardı.

25. dakikada Guilherme’nin sol kanattan gönderdiği topu Simon Falette ön direkte yaptığı müdahaleyle son anda kornere gönderdi.

33. dakikada Bytyqi ve Kamil Ahmet Çörekçi birbirlerine yaptıkları müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

37. dakikada kontraya hızlı çıkan El Kaabi topu kendi yarı alanından Konyaspor ceza sahasına kadar sürdü. Robert Muric son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

40. dakikada Ribeiro’nun sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci İbrahim Sehic son anda kornere çeldi.

66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.

Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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