MAÇ SONUCU | Tottenham 1-0 Manchester United

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Brennan Johnson'ın 42. dakikada attığı golle maçı kazanan Kuzey Londra ekibi bu sonuçla beraber gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde kazanan Tottenham oldu. Kuzey Londra ekibi Brennan Johnson'ın 42. dakikada attığı golle maçı kazanırken mücadelenin son dakikalarında gerginlikler yaşandı. Tarihindeki üçüncü Avrupa zaferini yaşayan Tottenham, bu sonuçla beraber gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
16. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Bruno Fernandes'in ortasında, kaleci Vicario'nun müdahalesinin ardından sağ çaprazda topla buluşan Maguire'in pasında meşin yuvarlağı önüne alan Diallo rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Top uzak direğin yanından auta gitti.
42. dakikada Tottenham 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Sarr'ın ceza sahasına ortasında Johnson, altıpas içinde Luke Shaw'un omzuna çarparak kaleye yönelen topu çizginin önünde filelere gönderdi.
58. dakikada Bruno Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Yoro, kaleci Vicario'dan önce ön direkte meşin yuvarlağa dokundu, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
68. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Bruno Fernandes orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına uzun oynadı, kaleci Vicario'nun kontrol edemediği meşin yuvarlağı Hojlund kafayla kaleye gönderdi. Van de Ven çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
72. dakikada Mazraoui'nin sağdan ortaladığı topa Bruna Fernandes kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
90+5.dakikaad Yoro'nun uzaktan şutunda top üstten dışarı çıktı.
90+7. dakikada Dalot'un ortasında Luke Shaw'un altıpastaki kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kurtardı.
Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.