Maça damga vuran fanatik Beşiktaşlı kedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti. Mücadelenin 50. dakikasında sahaya giren bir kedi ise ilginç anlar yaşattı.

Oyun 1 dakika durdu

Tolga Zengin'in kale vuruşunu yapacağı sırada sahaya giren kedi maçın yaklaşık 1 dakika durmasına neden oldu. Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden başladı.

Beşiktaş-Bayern Münih maçında sahaya dalan davetsiz misafir İngiliz basınında da yer buldu.

"Ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz"



İngiliz gazetelerinde sahaya giren kedi ile ilgili şu yorumlar yapıldı;

The Sun

"Sarman kedinin Vodafone Park'ta nasıl güvenliği geçip sahaya girdiği belirsiz ama Bayern karşısında Şenol Güneş'in kendini toparlamasına yardımcı olmayı uman ölümüne fanatik bir Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyoruz."

Daily Mail

"Vodafone Arena'ya giren kedi reklam panolarına zıpladıktan sonra tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde durdu ... Kedinin girişi sahada baskın olan Bayern karşısında Türk takıma biraz olsun nefes aldırdı."

Maçın adamı kedi oldu

Bayern Münih'in sosyal medya hesabından sahaya giren kedi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bavyera ekibinden açılan ankette "Maçın adamı kimdi?" sorusuna 'kedi' şıkkı da eklendi. Thiago, Wagner ve Müller'in yer aldığı oylamayı kedi kazandı.