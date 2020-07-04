​Maciej Rybus kimdir? Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor

Transfer dönemiyle birlikte takımlar gelecek sezon için kadrolarını kurma çalışmalarına başladı. Koronavirüsün etkisi nedeniyle takımlar daha çok sözleşmesi sona erecek veya bonservisi uygun oyuncularla iletişime geçiyor. Bu isimlerden birisi de Maciej Rybus.

Maciej Rybus kimdir?

19 Ağustos 1989 yılında Polonya'da doğan Maciej Rybus, takımların gözdesi oldu. Çünkü 30 yaşındaki oyuncunun Lokomotif Moskova ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.73 boyundaki sol bek aynı zamanda sağ bek olarak görev de yapabiliyor. Futbol hayatına ülkesinde başladıktan sonra, ilerleyen zamanda 2016 yılında bedelsiz olarak Olimpik Lyon'a transfer oldu. 1 yıl sonra da 1.75 milyon euro bedelle Lokomotif Moskova'nın yolunu tuttu. Bu sezon toplamda 23 karşılaşmada forma giydi ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir? Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Maciej Rybus bonservisi ne kadar?

Maciej Rybus'un sözleşmesi 31.07.2020 tarihi itibariyle sona erecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri de 2.4 milyon euro olarak biliniyor.

Maciej Rybus Polonya milli takımında ne yaptı?

30 yaşındaki oyuncu Polonya milli takımında toplamda 55 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2 gol ve 11 asistle oynadı.

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