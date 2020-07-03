Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

Diego Perotti kimdir?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isim Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşme halinde. Sarı-lacivertliler ipleri sıkı tutarak, geçmişte yaşanan başarısızlıkların tekrarlanmasını istemiyor.Fenerbahçe'de hedef Diego PerottiFenerbahçe, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Diego Perotti'yi incelemeye aldı. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Perotti'nin Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Sol kanatta görev yapan oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve on numara olarak da göre alabiliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Arjantinli oyuncuyla temas halinde.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Ali Koç: İki hızlı kanat alacağızGeçtiğimiz günlerde transfer konuları hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sol bek ve stoper eksikliğimiz var. Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.