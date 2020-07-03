Transfer dönemiyle birlikte birçok yıldız ismin adı, takımlarla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Diego Perotti. Hatta Fenerbahçe'nin Diego Perotti ile ilgilendiği iddia edildi. Peki Diego Perotti kimdir? Diego Perotti hangi takımda oynuyor? Diego Perotti'nin bonservisi ne kadar? Diego Perottti hakkında bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?
Diego Perotti kimdir?
Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.
Diego Perotti Arjantin
Diego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
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