Spor Maçlara alınacak seyirci sayısı belli oldu
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Maçlara alınacak seyirci sayısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Maçlara alınacak seyirci sayısı belli oldu
Taraftarlar tribünlere geri dönüyor.

TFF, yeni sezonda müsabakalara seyirci alınması konusunda detayları açıkladı. Buna göre profesyonel maçlarda stat kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci tribünlerde bulunabilecek. Localara ise tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.
  • Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.
  • Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."

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