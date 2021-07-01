Maçlara alınacak seyirci sayısı belli oldu

Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: 6 milyar liralık yatırım hayata geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek" dedi. Dönmez, "Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.