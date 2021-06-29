Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Taraftarlar tribünlere geri dönüyor

Taraftarlar tribünlere geri dönüyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek" dedi.
Buna göre temsilcimiz Galatasaray'ın, 27 veya 28 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı rövanş maçına taraftar alınabilecek.
1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 yarışlarını da belirli sayıda seyirci tribünden takip edebilecek.