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Maçlara kar ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçlara kar ayarı
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TFF bazı liglerin maç takviminde değişikliğe gitti. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18- 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.
  • Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.
  • Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

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