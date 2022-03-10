Maçlara kar ayarı

TFF bazı liglerin maç takviminde değişikliğe gitti. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18- 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.
- Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.
- Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."