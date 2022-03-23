Maçta kavga çıktı 2 hakem yaralandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 35. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası Edirne Saraçhane Spor Sahası’nda gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ ve İstanbul’daki yurtlarda kalan öğrencilerin oynağı maçta çıkan kavgada sporcular hakemlere önce top attı, ardından ise kramponlarla saldırdı.

Şikayetçi oldular

Hakem Yağız Ata Çorbalı’nın yönetiminde gerçekleştirilen karşılaşmanın 20. dakikasında verilen penaltı kararına rakip takımın sporcuları, itiraz ederek hakemle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hakeme top ve krampon atan sporculardan bazıları da hakemi darp etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut’da yaralandı. Yaralanan hakemler Çorbalı ve Torgut kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere 6 öğrenci gözaltına alındı. Hakemler ise yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu.

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Olayı kınayan açıklama yayımlayan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi, sporcuların oyunlarıyla örnek olması, centilmenlikle öne çıkmaları gerekirken hakemlerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak tekme ve yumruk atmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Bu olaylara sebep olanları şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hakemimiz 6222 sayılı Sporda Şiddet Kanunu gereğince eylemi gerçekleştiren oyuncular hakkında suç duyurusunda bulunarak konu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Sporda şiddet ve nefreti körükleyen bu davranışların tekrarlanmaması temennisiyle tüm tarafları daha dikkatli olmaya davet ediyor, bir kez daha bu olaylara sebep olanları şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.