Malatya Stadyumu gün sayıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 664 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu'nda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile stadyum müsabaka oynanmaya hazır hale getiriliyor.





"Bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil"





Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, temizlik ve bakım çalışmaları hakkında “Malatya Stadyumu, bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil; aynı zamanda Malatyalılar için ortak bir tutku ve buluşma noktası. Deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtik, ancak stadyumun çehresini değiştirmek ve burayı yeniden hayata döndürmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Başkan Taşkın, yapılan çalışmaların yalnızca temizlikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda stadyumun bakım ve onarımına da önem verdiklerini vurguladı.









"Malatya’nın simgelerinden biri"





Temizlik işleri personeli, stadyumu eski günlerine kavuşturmak için titiz bir çaba sarf ediyor. Ekipler, tribünlerden soyunma odalarına, tuvaletlerden koridorlara kadar stadyumun her köşesini detaylı bir şekilde temizliyor. Bu çalışmalar sayesinde stadyum, uzun bir aradan sonra yeniden futbol karşılaşmalarına hazır hale gelecek. Başkan Taşkın’ın, “Bu stadyum, Malatya’nın simgelerinden biridir. Deprem sonrası yaşanan tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza yeniden bir arada maç izleyebilecekleri bir alan sunmak istiyoruz” diye konuştu.























