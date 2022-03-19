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Malatya'da kazanan Kasımpaşa

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Malatya ekibi aldığı bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı ve ligin dibine demir attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyada kazanan Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 13.30 periyodundaki tek maçında 20 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor ve 35 puanlı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı ve ligin dibine demir attı.

Taraftarın tepkisine karşılık verdi oyundan çıktı

  • Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının 76. dakikasında tribünden gelen tepkiler üzerine sarı-siyahlı ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar sahayı terk etmek istedi. Araya giren takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak kenara oyundan çıkmak istediğine yönelik işarette bulundu. Bunun üzerine tecrübeli savunma oyuncusu teknik direktör Cihat Arslan tarafından 80. dakikada oyundan alındı. Sadık oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Gaziantep FK ile oynayacak.


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