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Malatya'da kazanan Konyaspor

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma yeşil-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyada kazanan Konyaspor
Yeni Malatyaspor-Konyaspor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda başlayan Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçı 5 gole sahne oldu. Karşılaşmayı deplasmanda 3-2 kazanan Konyaspor üç puanın sahibi oldu.

Konyaspor'un gollerini 7. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 37. dakikada Ahmed Hassan ve 59. dakikada Nejc Skubic kaydetti. Ev sahabi Yeni Malatyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi. Öte yandan Malatya ekibinde Gaston Campi 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 64'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı ve ligin dibinde yer almaya devam etti.

Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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