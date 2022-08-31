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Mame Diouf'un yeni takımı belli oldu

Son olarak Hatayspor forması giyen 34 yaşındaki Senagalli golcü oyuncu Mame Diouf'un yeni takımı belli. Süper Lig'den birçok takımla görüşen Diouf, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Mame Diouf hangi takıma transfer oldu? Mame Diouf için bonservis bedeli ödenecek mi? Mame Diouf hangi takımlarda oynadı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Mame Diouf hangi takıma transfer oldu? Bonservis bedeli ödendi mi?
Mame Diouf Konyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kiralık olarak takımdan ayrılan Sokol Cikalleshi’nin yerini Mame Diouf’u transfer ederek doldurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Diouf kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Mame Diouf hangi takımlarda oynadı?

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke City, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig’de Hatayspor’da oynadı. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı. Mame Diouf, Konyaspor’da 99 numaralı formayı terletecek.

Mame Diouf için bonservis bedeli ödenecek mi?

  • Konyaspor, Mame Diouf'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Yani yeşil-beyazlılar Mame Diouf için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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