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Manchester United 2-1Brentford (Maç özeti izle- VİDEO)

Manchester United 2-1Brentford (Maç özeti izle- VİDEO)

20:4319/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
IHA
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Manchester'lı oyuncuların gol sevinçleri
Manchester'lı oyuncuların gol sevinçleri

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında 1-0 geriye düştüğü Brentford maçını 2-1 kazandı. Manchester United, perşembe günü Kadıköy'de temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak. Manchester United - Brentford maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Manchester United ile Brentford, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen United, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Manchester United - Brentford maç özeti

Karşılaşmanın ilk yarısı Ethan Pinnock’un 45. dakikada golüyle Brentford’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya golle başlayan Manchester ekibi, 47. dakikada Garnacho ile skoru eşitledi. Ataklarını sürdüren ev sahibi 62. dakikada da Rasmus Höjlund’un attığı golle öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Puanını 11’e yükselten Manchester United, 10. sıraya yerleşti.


Manchester United, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.


Manchester United - Brentford maç özeti izle





#Manchester United
#Brentford
#Premier Lig

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