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Manchester United'dan kaleci transferi

Manchester United, Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi İHA
Manchester United hangi kaleciyi transfer etti?
Jack Butland resmi sözleşmeye imzayı attı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kaleye takviye yaptı. İngiliz takımı, bu kapsamda Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki eldiven Jack Butland’ı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Butland’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldığı duyuruldu.

İngiliz kaleci, kariyerinde Crystal Palace dışında Birmingham, Barnsley, Leeds United, Stoke City ve Derby County formaları giydi. Jack Butland ayrıca 9 kez de İngiltere Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

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