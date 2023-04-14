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Spor

Manchester United Sevilla karşısında avantajı kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, Manchester United deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Halil Umut Meler'in yönettiği Juventus-Sporting maçında ise kazanan ev sahibi ekip oldu.

00:38 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manchester öne geçtiği maçtan eşitlikle ayrıldı.

Manchester öne geçtiği maçtan eşitlikle ayrıldı.

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, Manchester United deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İngiltere temsilcisinin golleri, 14. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. İspanya ekibi ise 84. dakikada Jesus Navas ve 90 2. dakikada Harry Maguire (kendi kalesine) ile ağları sarstı.

Meler'in yönettiği maçı Juve kazandı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada ise Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.

Öte yandan, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin'e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny'nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-2

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-1

#UEFA Avrupa Ligi
#Manchester United
#Sevilla
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