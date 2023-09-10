|
Spor

Manchester United'dan Antony kararı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kız arkadaşına şiddet uygulayan Brezilyalı Antony'in bir sonraki duyuruya kadar kadroda olmayacağını açıkladı.

16:55 . 10/09/2023 الأحد
AA
Antony, Brezilya milli takımının kadrosundan da çıkarılmıştı.

Antony, Brezilya milli takımının kadrosundan da çıkarılmıştı.

Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.


23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.


Açıklamada, "Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı.






#Manchester United
#Antony
#ceza
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Edirne'de yangın dumanının kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı