Manchester United'dan Antony kararı

Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı.