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Manisa FK'da tek hedef kazanmak

Manisa FK'da tek hedef kazanmak

10:0522/04/2025, Salı
IHA
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Manisa FK'lı futbolcular maça sıkı hazırlanıyor.
Manisa FK'lı futbolcular maça sıkı hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor’a konuk olacak olan Manisa FK, maçı kazanması halinde ligde kalabilmek adına rahat bir nefes alacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçına hazırlanıyor.


35. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü’nü 2-1 yenerek düşme potasının üstüne çıkan Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.






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